「海洋強国」を掲げる中国は、東・南シナ海などで挑発行為を繰り返している。もはや米国に頼っているだけでは、海洋の安全を守れない。中国の一方的な現状変更の試みを阻止するには、日本が進んで多国間の協力に参加して抑止力を高めることが重要だ。自衛隊は今回の軍事演習への本格参加を契機とし、各国の軍と連携を深めて対処能力の向上を図る必要がある。米国とフィリピン両軍が主催する軍事演習が、南シナ海などで先月２