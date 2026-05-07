ことし3月にリニューアルした熊本市の「熊本県伝統工芸館」で、新聞紙で作られた動物の作品が展示されています。 熊本城の外堀沿いにある「熊本県伝統工芸館」は設備の老朽化に伴い1982年に建てられて以来初めて、ことし3月にリニューアルされました。1階は展示場スペースをなくし県内の工芸品を購入することができる直営ショップを広げ寄贈された県内の窯元のカップで味わえるコーヒー店も設