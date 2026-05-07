モナコに所属する日本代表MF南野拓実が、復帰に向けて順調にトレーニングをしているようだ。南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦で左ひざを負傷。顔を両手で覆いながら、担架でピッチを後にすると、翌日には左ひざの前十字じん帯を断裂したことが発表され、長期離脱を余儀なくされている。復帰に向けてリハビリを行なっている南野は自身のインスタグラムを更新。「一歩