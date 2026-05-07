香港メディアの香港01は6日、日本のガールズグループのライブをめぐり、中国本土のネットユーザーから日程を変更せよとの要求が出ていると伝えた。記事によると、日本のガールズグループXGが行う2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR：THE CORE」で7月31日の香港追加公演が発表された。ところが、この発表の後、中国本土のネット上ではすぐに反発の声が上がった。その理由は、7月31日という日付が旧日本軍の731部隊を連想させると