「アレン様」ことタレントのアレンのYouTube新番組「アレン様美の爆走劇場」第1話が4月30日に配信され、視聴回数が110万回を突破する大人気となっている。今回、実はプライベートで大親友だというMattとともに静岡・熱海の高級ホテルで1泊2日の美にこだわる旅。行きの新幹線で合流した2人。ルイ・ヴィトンのストールを巻き、サングラス姿で優雅に席に着いたMattにアレンは早速「すっぴん？キレイなんだけど。いい意味であ