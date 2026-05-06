ドジャース・佐々木朗希投手（２４）の去就が注目されている。左肩の疲労のため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えたブレイク・スネル投手（３３）が来週中にもメジャー復帰する見込み。左腕エースの復帰にともない、先発ローテーションから一人外れることになる。その対象となっているのが１勝３敗、防御率５・９７の佐々木と２勝１敗、防御率５・２３のエメット・シーハン投手（２６）とされており、制球難がなかなか改