「毎月2万円くらいなら節約できそう」と思っていても、実際にはなかなか貯まらない……。そんな悩みを抱えている人は少なくありません。節約に取り組んでいるつもりでも、効果が出にくい方法を選んでしまっている可能性があります。家計を見直す際には、“どこから手をつけるか”が非常に重要です。 本記事では、効率よく2万円の節約を目指すために、最初に見直すべき支出について解説します。 まずは「固定費」か