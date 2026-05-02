fav meが、メンバーのソロ曲を収録した1stデジタルEP『BIRTHDAY PARADE』を2026年5月2日（土）に配信リリースした。今作『BIRTHDAY PARADE』は、これまでメンバー7名が生誕祭で披露してきたすべてのソロ曲を収録している。各曲にメンバーの個性や想い、これまで歩んできたストーリーが色濃く反映されており、ひとつに束ねることでグループの魅力をより立体的に感じられる作品だ。楽曲を通してfav meの1年間の歩みをメンバーそれぞ