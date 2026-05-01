横浜地方気象台（資料写真）前線を伴った低気圧や上空の寒気の影響で県内は１日、大気の状態が不安定となり、大雨となった。降り始めからの総雨量は箱根町で１１３ミリ（同日午後６時時点）を記録。小田原市で８５ミリ、山北町と三浦市が各７３ミリ、相模原市中央区では６２・５ミリを観測した。同日午前を中心に雨が強まり、三浦では１時間に２１ミリの強い雨が降った。津久井署によると、相模原市緑区青山で午前９時２５分