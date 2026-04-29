過ごしやすい気候になり、お出かけの予定が増えてきた人も多いのでは。そんな今の時期、デイリーからレジャーまで幅広く使いやすい「サロペット」が一着あると便利かも。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から、楽に着られそうなワイドシルエットのアイテムをご紹介します。インナー次第できれいめにもカジュアルにも振りやすいので、ぜひ春夏の相棒にして。 夏まで頼れるリネンライク素材