お出かけコーデにもぴったり！【AMERICAN HOLIC】大人のサマ見え「優秀サロペット」

過ごしやすい気候になり、お出かけの予定が増えてきた人も多いのでは。そんな今の時期、デイリーからレジャーまで幅広く使いやすい「サロペット」が一着あると便利かも。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】から、楽に着られそうなワイドシルエットのアイテムをご紹介します。インナー次第できれいめにもカジュアルにも振りやすいので、ぜひ春夏の相棒にして。

夏まで頼れるリネンライク素材

【AMERICAN HOLIC】「リネンライクビスチェサロペット」\4,490（税込）

だんだんと暑くなるこれからの季節におすすめなのは、リネンライクな素材が使われたこちらのサロペット。こだわりが光るビスチェ風のデザインで、いつものトップスと合わせるだけでもアクセントになる予感です。ゆとりを持たせたシルエットでボディラインを拾いにくく、長時間のお出かけでも楽に過ごせそう。ラフなTシャツと合わせればカジュアルに、甘めのブラウスならフェミニンな着こなしも楽しめます。

スクエアネックで顔まわりスッキリ

【AMERICAN HOLIC】「スクエアキャミサロペット」\3,490（税込・セール価格）

デコルテラインを美しく見せるスクエアネックのサロペット。ゆったりとしたワイドシルエットでサマ見えが狙えるだけではなく、体型カバーも期待できます。肩紐は長さを調整できるので、あえて長めにして裾をロールアップにするなど、アレンジを加えるのもおすすめ。写真のようにチェック柄シャツを羽織ったカジュアルコーデのほか、パーカーを投入してスポーツミックスに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。