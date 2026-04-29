NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表し、阪神は郄橋遥人投手、津田淳哉投手、岡城快生選手を1軍登録。富田蓮投手を登録抹消しました。郄橋投手は同日のヤクルト戦に先発。今季は3試合に先発し2勝0敗で防御率0.38。2つの完封勝利を記録しています。この日は12日の中日戦以来の先発登板に臨みます。津田投手は大阪経済大から2023年ドラフト6位で阪神に入団したプロ3年目24歳の右腕。今季ファームではリリーフで12試合に