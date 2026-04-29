戦後に皇室を離れた旧宮家は戦前、全国各地に別荘（別邸）を構えているケースが少なくなくかった。その中には現在、ホテルに衣替えをして私たち一般人でも利用可能な施設がある。秋篠宮ご一家は2008年5月3日、軽井沢でご静養中の姿を報道陣に公開したが、皇室の静養先としてよく知られる御用邸は退位後や即位前を含め、天皇のための別荘として事実上運用されており、現在は民間施設が宮家の静養先だ。しかし、宮内庁OBは「旧宮家