横浜みなとみらいで、家族そろって楽しめる、春の訪れを祝う本場ドイツの熱気がやってきます。横浜赤レンガ倉庫では、「ヨコハマフリューリングスフェスト2026」が5月10日(日)まで開催されます。12回目を迎える今年は「Fun & Fam」をテーマに、小さな子供連れのファミリーでも心地よく過ごせるコンテンツがさらに充実し、GWを120%楽しめます。本場ドイツのビールやグルメはもちろん、海を望む絶好のロケーションでのデイキャン