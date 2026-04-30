夏のファッションをもっと自由に、もっと美しく楽しみたい女性に朗報♡SALON by PEACH JOHNから、2026年夏の新作コレクションが登場しました。レースを贅沢にあしらった華やかなデザインと、快適な着け心地を両立した機能派ブラが豊富にラインナップ。見た目の美しさだけでなく、日常を心地よく彩る一枚が揃います。夏の装いにぴったりなランジェリーで、気分までアップデートしてみませんか♪ 人気シリ&