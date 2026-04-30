高市早苗首相＝4月21日、首相官邸高市早苗首相がベトナムで予定している演説案の概要が判明した。外交の柱と位置付ける「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進化に向け、エネルギーや重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化と、ルールの共有、安全保障分野での連携の3点を重点に取り組むと表明。それによりインド太平洋地域全体が強く豊かになると訴える考えだ。関係者が30日、明らかにした。2016年に当時の安倍晋三首