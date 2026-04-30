訪問先のザンビアでハインベ外相（右）と握手する茂木外相＝30日（外務省提供）茂木敏充外相は30日、訪問先のアフリカ南部ザンビアでハインベ外相と会談した。内陸の同国で産出した銅などの鉱物を沿海国モザンビークまで輸送する「ナカラ回廊」の整備に協力する方針を伝達。日本企業のザンビア進出を後押しする投資協定の承認手続きが今国会で進んでいると説明し、重要鉱物分野を含む企業間の協力推進に意欲を示した。外務省に