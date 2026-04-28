◇セ・リーグ広島11―1巨人（2026年4月28日東京ドーム）広島・矢野雅哉が大量得点の最後を飾るアーチを放った。8回の守備から遊撃で途中出場。8―1の9回2死一、二塁で打席が回り、北浦の初球のカットボールを捉えて右翼へ。今季1号3ランに「一打席一打席がアピール。結果につながって良かった」と振り返った。今季5試合目の出場でこの日が2打席目。華麗な遊撃守備だけでなくバットでもアピールする。