アイドルグループ・乃木坂46が28日、公式サイトを更新。6期生メンバーの増田三莉音（16）が、体調不良のため、活動を休止すると発表した。【別カット】透明感抜群な制服姿の増田三莉音サイトでは「増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と伝えられた。増田は、2009年11月1日生まれ、大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで