LILY BROWNが2026年4月28日（火）12:00より、夏の最新コレクション「Refined Escape」を公開♡陽気な風が漂う街角や、洗練されたリゾート地の空気感をイメージした新作は、レースやクロシェ、華やかなカラー使いが魅力です。オンラインストアでは公開と同時に予約開始、店舗でも順次販売される注目ラインをチェックしていきましょう。 夏ムード高まる注目ルック 今季は、モダンなシルエ