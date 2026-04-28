中東情勢の混乱は農業にも及んでいます。ビニールハウスなどでは資材の価格が高騰、また供給も不安定になっていて、農家やハウスの施工業者が影響を受けています。 【写真を見る】「1年間の全てが無駄になってしまう」中東情勢の混乱は農業にも深刻な影響を資材が高騰し入荷も不安定に【岡山】 ビニールハウスを作るための資材はほぼ全てが石油由来 （おくの農園奥野靖之代表）「こちらが今年張り替えようと