京都・岡崎公園芝生広場で、無料野外映画上映イベント『岡崎星降ル映画館 with KIDS万博』が、5月1日〜5日に開催される。【画像】京都で無料映画上映…『ジュラシック・ワールド／復活の大地』『ラ・ラ・ランド』など一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会が『KIDS万博2026』の特別企画として行うもの。映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、『シェフ 三ツ星フードトラック始