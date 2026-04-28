28日午後、天草市で住宅1棟が全焼しました。火事によるけが人はいません。火事があったのは、天草市宮地岳町の住宅です。28日午後3時半ごろ、「建物が燃え、屋根の上まで炎が上がっている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火の勢いは1時間ほどで弱まり、およそ3時間後に鎮火しましたが、田中康廣さん(85)の住宅1棟が全焼しました。警察と消防が詳しい原因を調べています。