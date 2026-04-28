サントリーは4月28日と4月29日の2日間限定で、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」の期間限定イベント「東京タワー オールフリーDAY」を東京タワーで開催中です。イベント初日となる28日に、M-1 2025 王者のたくろう（赤木裕さん、きむらバンドさん）と、タレント・小倉優子さんが登壇するトークセッションが行われました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■東京タワーの外階段が無料開放＆「