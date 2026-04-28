９勝１９敗でナ・リーグ東地区最下位に沈むメッツの主砲フアン・ソト外野手（２７）の発言がファンの怒りに火をつけた。米メディア「スポーツキーダ」は２７日（日本時間２８日）、「『過大評価され、高給取りの負け犬』『いい加減にしろ』メッツファンがカルロス・メンドーサとデビッド・スターンズを擁護したフアン・ソトを非難」との記事を配信した。ツインズ戦で連敗を１２で止めたもののロッキーズに本拠地でスイープさ