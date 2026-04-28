NASEF JAPAN（国際教育eスポーツ連盟ネットワーク 日本支部）は4月24日、活動基本方針と2026年度の活動計画、正会員28企業／団体が参画したプレス発表会を開催した。30年までの目標として、正会員100企業／団体、47都道府県に地方支部を新設、加盟高校1500校、全日本高校eスポーツ選手権の参加5000チームを掲げた。●IT人材は2030年に最大79万人不足する冒頭でNASEF JAPANの柿原正郎理事長が活動基本方針を発表した。NASEF JAP