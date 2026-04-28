東京メトロとサンケイビルは、東京・表参道で複合施設を開発する。地上14階・地下3階建てで、ホテルや商業店舗、駅施設を擁する。敷地面積は約2,000平方メートル、延床面積は12,800平方メートル。2027年度に着工し、2032年度の竣工を見込んでいる。青山通り沿いの表参道交差点近くに位置する。