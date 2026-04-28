佐賀市は、子育て世帯の「短時間コースがあればいいな」ニーズに応えるため、令和８年度より、産後ケア事業に「３時間の短時間デイサービス」を新たに追加した。令和７年度にメニューと対象者を拡充した結果、産後ケアの利用回数は前年度比１２倍の年間８００回以上を記録。「久しぶりに眠れた」「リフレッシュできた」と高い評価を得る一方で、「上の子が学校や幼稚園に行っている短時間だけ利用したい」「もっと気軽に、必要