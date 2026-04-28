タレントの山川恵里佳が、27日にInstagramを更新。タイトなトレーニングウエア姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】“奇跡の44歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。そんな彼女が今回投稿したのは、ト