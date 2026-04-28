自身のXで公開驚きの球速が話題だ。プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスに所属する人気お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行が、今季初登板を自身のXで報告。最速145キロを計測した投球ぶりを披露すると、ファンから驚きの声があがっている。セットポジションからゆったりしたフォームで豪快に投げ込んだ。高岸は19日にエイジェック佐野野球場で行われた千葉戦の5回に2番手として登板。打者3人