米国男子ツアーのダブルス戦「チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。〈連続写真〉踏ん張らなくてもいいんですこれが世界1位の最強スイングマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が弟のアレックスとコンビを組み、今季3勝目。優勝賞金137万2750ドル（約2億1800万円）を獲得した。マシューの今季通算は大台一番乗りとなる1055万238ドル（約16億7800万円）。ラン