あす（29日）、香川県高松市の屋島で行われるサッカーJ3、カマタマーレ讃岐のホーム戦を前に、選手と監督らがチラシを配り、来場を呼びかけました。 【写真を見る】サッカーJ3カマタマーレ讃岐選手らが29日のホーム戦へ来場呼びかけ屋島レクザムフィールド【香川】 （カマタマーレ讃岐 FW大野耀平選手）「29日、屋島で試合やるんで来てください」 きのう（27日）夕方、