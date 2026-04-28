あす（29日）、香川県高松市の屋島で行われるサッカーJ3、カマタマーレ讃岐のホーム戦を前に、選手と監督らがチラシを配り、来場を呼びかけました。

【写真を見る】サッカーJ3カマタマーレ讃岐 選手らが29日のホーム戦へ来場呼びかけ 屋島レクザムフィールド【香川】

（カマタマーレ讃岐 FW 大野耀平選手）

「29日、屋島で試合やるんで来てください」

きのう（27日）夕方、ことでん瓦町駅前で、カマタマーレ讃岐の選手と大嶽監督、増田社長ら9人が、当日先着4,000人に配られるTシャツを着てチラシを配り、駅の利用者らに試合への来場を呼びかけました。

屋島で行われたホーム戦は、過去3試合得点も勝利もないだけに、初勝利に向けて選手、監督とも気合十分です。

（カマタマーレ讃岐 大嶽直人監督）

「高松の熱い想いと讃岐の我々のサッカーとともになって戦っていきたいし、これから先の未来を一緒に進んでいきたいので、ぜひ足を運んで応援よろしくお願いします」

ツエーゲン金沢との試合は、屋島レクザムフィールドであす午後2時キックオフです。