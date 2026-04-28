Photo: 小原啓樹 ビジネスで毎日持ち運ぶなら軽いだけじゃダメ。セキュリティも鉄壁でなきゃ。オフィスでのデスクワークはもちろん、最新アイテムの取材、自ら出演する動画の撮影、さらには取引先への訪問やチームメンバーのマネジメントまで、プレイングマネージャーとしてめまぐるしく飛び回るギズモード編集部・金本太郎。彼が常に追い求めているのは「いつでもサッと取り出して、どこで