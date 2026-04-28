自動車部品大手のデンソー（愛知県刈谷市）は4月28日、半導体大手のローム（京都市右京区）に対する買収提案を取り下げると発表しました。 デンソーは、株式の約5％を保有しているロームに対し、追加の株式取得を通じた買収を提案していました。 これに対しロームは、三菱電機、および東芝デバイス＆ストレージと、パワー半導体事業の統合に向けた協議を始めていました。 こうした状