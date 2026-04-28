都内で引退会見ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。次代のエースについてエールを送るシーンもあった。涙あり、笑いありの引退会見。りくりゅうは勝負のリンクに別れを告げるが、日本には次代のエースも育っている。ミラノ・コルティナ五輪はフリーに進めなかったが、世界選手権は4位と躍進した長