「ブルージェイズ−レッドソックス」（２７日、トロント）ブルージェイズ・岡本和真が試合前にホッケー選手に“変身”した。この日はホッケーデーとして開催され、フリー打撃中にスプリンガーがホッケーのフル装備でグラウンドに登場した。岡本はＴシャツ、短パン姿でフリー打撃の順番待ちをしていると、スプリンガーが近寄ってきた。すると、手袋、ヘルメット、ホッケーのスティックを手渡される。しかし、ヘルメットが