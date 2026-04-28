寝起きの大型犬は、個性的すぎるヘアスタイルになっていて…？大型犬の可愛くて面白い姿と、ご家族の秀逸な例えに爆笑する人が続出。投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破し、「かわいい寝癖」「違う犬みたいw」「どういう寝方したか気になるｗ」といった声が寄せられています。 【動画：寝起きで髪が爆発してしまった大型犬→ツンツンになりすぎて…家族による『秀逸な例え』】 大型犬の寝癖に爆笑！ TikTokアカウント「h