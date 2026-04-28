寝起きの大型犬は、個性的すぎるヘアスタイルになっていて…？大型犬の可愛くて面白い姿と、ご家族の秀逸な例えに爆笑する人が続出。投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破し、「かわいい寝癖」「違う犬みたいw」「どういう寝方したか気になるｗ」といった声が寄せられています。

【動画：寝起きで髪が爆発してしまった大型犬→ツンツンになりすぎて…家族による『秀逸な例え』】

大型犬の寝癖に爆笑！

TikTokアカウント「heikeanimals」に投稿されたのは、アフガンハウンドの「アシャンティ」ちゃんの寝起きの姿。

アフガンハウンドといえば、絹を垂らしているかのような優美なヘアスタイルが特徴の犬種です。しかし寝起きのアシャンティちゃんは頭の毛が逆立って、まるでパンクロッカーかアニメキャラクターのようなツンツンヘアになっていたそう！

そんなアシャンティちゃんの姿を見たご家族は、「ツタンカーメンみたい」「格闘ゲーム『ストリートファイター』のガイルに似ている」「クタクタになった歯ブラシの先っちょみたい」と思わず笑ってしまったそう。その秀逸な例えとアシャンティちゃんの個性的な髪型には、投稿を見た人々も大爆笑することとなったのでした。

今後のヘアスタイルも楽しみ

アシャンティちゃんは保護犬だったのですが、ご家族と暮らし始めてからは「可愛い！」と褒められながら、幸せいっぱいの日々を過ごしているのだとか。

とにかくアシャンティちゃんにメロメロで、寝癖がすごい姿すら愛おしくてたまらないというご家族。美容師ごっこをして、頭の毛を結んであげることもあるそうですよ。これからも素敵なヘアスタイルを披露してくれそうなアシャンティちゃんから、目が離せませんね！

アシャンティちゃんの寝起きの姿には、「ボサボサでも可愛い」「爆発してるｗ」「ヒルクライムｗ」「更木剣八かなぁ…」「スーパーサイヤ人」「ロックなアフガンハウンドだなぁw」といったコメントが寄せられています。

ワンコたちの賑やかな日常

お家にはアシャンティちゃんの他にも保護犬や保護猫たちがいて、とても賑やかな日々を過ごしているそうです。ワンコ同士がピタッと寄り添ってくつろいでいることや、プロレスをして遊んでいることも。その仲良しで可愛い姿は、今後も多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

アシャンティちゃんたちの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「heikeanimals」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「heikeanimals」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。