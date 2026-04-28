KOSPIとKOSDAQ、KONEXを合わせた韓国株式市場の時価総額が初めて6000兆ウォン（約648兆円）を超えた。中東情勢不安の長期化にも半導体大型株を中心に買い注文が集まり証券市場の規模は2カ月ほどで1000兆ウォン以上増えた。27日午後3時30分基準で韓国取引所が集計した証券市場全時価総額は6097兆9159億ウォンだ。昨年末に3986兆ウォンだった時価総額は新年最初の営業日である1月2日に4000兆ウォンを突破したのに続き、2月3日に5000