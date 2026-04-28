《これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます》【写真】振袖姿が新鮮で美しい！ 春の園遊会に出席した三浦璃来と木原龍一2月に開催されたミラノ・コルティナ五輪。フィギュアスケートのペアで日本初となる金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来と木原龍一が現役を引退することを、4月17日に発表した。ふたりは、28日にそろって記者会見を行う。「五輪の閉幕から2か