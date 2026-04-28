俳優の相武紗季さん（40）が2026年4月24日、自身のインスタグラムを更新。雑誌の撮影風景のオフショットを投稿した。「前のアイコンから変えました！」雑誌の撮影風景のオフショットを披露した相武さん。近況報告として「いつぶりか忘れるくらい前のアイコンから変えました！」とし、「パッと見の色が違うからわかりにくくなっちゃったかとも思いますが。またいい写真が見つかったらまた変えようかな」とつづっていた。ちなみに、