巨人・平山功太内野手（２２）が２７日、定位置奪取へ「床田撃ち」を誓った。２８日の広島戦（東京Ｄ）は過去３年で３１勝の左腕が先発予定。先週は初打点、初ヒーロー、初本塁打と記録ずくめだった新星は「１番、戦いたかった床田さんが投げてくる。打てれば自分の評価も上がるので頑張りたい」と闘志を燃やした。自身の“現在地”を測る絶好の機会がやってくる。広島出身、幼少期はファン感謝デーでマツダに足を運んだことも