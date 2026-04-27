広告付きの無料ストリーミングテレビサービスのV FAST チャンネルに、「丸ごと北海道ch」が追加された。北海道の地上波民放全5局(HBC、STV、HTB、TVh、UHB)が手掛けた情報・人気番組を24時間配信し、北の大地の魅力を伝える。 丸ごと北海道chは、スマートフォンやスマートテレビ(Google TV/Fire TV)でアプリ「V FAST チャンネル」をダウンロードし、チャンネルリストから「丸ごと北海道ch」を選