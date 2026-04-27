マラソン女子の松田瑞生が２７日、自身のインスタグラムを更新。「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンに出場してきました！！！」などと記し、２６日に行われたハーフマラソンについて報告した。「今年も温かい空気に包まれながら走ることができて幸せでしたそして今年は高橋さんからのプッシュもあり監督と旦那も一緒に走りました！嬉しかった！」と松田。レース後の競技場でダイハツの山中美和子監督とＶサインする２ショ