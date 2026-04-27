森村泰昌とヤノベケンジとやなぎみわ。世界的に活躍する関西出身の現代美術家3人による展覧会「驚異の部屋の私たち、消滅せよ。― 森村泰昌・ヤノベケンジ・やなぎみわ ―」がこのほど大阪中之島美術館（大阪市北区）で開幕した。独自のアートを極める彼らの真骨頂的な作品を通して、鑑賞者が「存在」と「消滅」を体感する、熱量あふれる企画だ。大阪中之島美術館（大阪市北区）中央の作品は同館のシンボル「SHIP’S CAT（Muse