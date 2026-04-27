4月第4週の上昇率ランキングの1位と3位は半導体関連株式ファンドとなりました。1位の「半導体関連世界株式戦略ファンド（半導体革命）」は日本を含む世界の半導体関連銘柄、3位の「インデックスファンドＳＯＸ指数（米国上場半導体株式）」は米国の株式市場に上場している銘柄が主要投資対象です。 下落率ランキング上位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「三菱ＵＦＪ日本株グロースオ&