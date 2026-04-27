警察官などを名乗ってカンボジアから連絡しておよそ1200万円をだまし取ったとして、栃木県に住む16歳の無職の少年が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、栃木県壬生町に住む16歳の無職の少年です。警察によりますと、少年は仲間と共謀のうえ、去年3月、警察官などを装って電話や携帯電話の通信アプリを利用して連絡し、広島県廿日市市に住む男性からあわせて1210万円をだまし取った疑いがもたれています。少年は、仲間と