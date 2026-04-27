【モデルプレス＝2026/04/27】歌手でタレントの中川翔子が4月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのハヤシライスを公開した。【写真】双子出産の40歳美人歌手「具だくさんで食べ応えありそう」野菜たっぷりハヤシライス披露◆中川翔子、手作りハヤシライス披露中川は「ハヤシライスこしらえた」と報告し、牛肉や玉ねぎ、トマト、しめじの入った自家製ハヤシライスを公開。「双子お世話しながら お料理大変だけど なん