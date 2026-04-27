【一番くじ 〈トイ・ストーリー〉～Playtime pals forever（遊び仲間は永遠に）～】 9月30日～順次発売予定 価格：1回880円 BANDAI SPIRITSは、9月30日に発売を予定しているハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 〈トイ・ストーリー〉～Playtime pals forever（遊び仲間は永遠に）～」の商品ページを公開した